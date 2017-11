El Significado de la Obra de la Concepción

EJL - Cuando recorro el barrio “La concepción” no lo hago como intendente lo hago como vecino y me emociona y me planteo por fin una reivindicación histórica para el primer barrio de Concepción del Uruguay, es una dignificación a sus vida, todavía faltan varias cosas más, calles, un Playón deportivo, falta licitar la Iluminación y el resto, lo único que me preocupa acá para hablarlo bien Clarito que aquí los precios son fijo y los empresarios se quejan que no le alcanza ahora para no parar la obra voy a pedir autorización al Concejo para adelantar de fondos Municipales así no paramos las construcciones.