Lauritto: Juan Carlos quiero un programa especial para hablar sobre la Justicia

JCB - Vos sabes que de los 11 kirchneristas presos tengo 9 amigos presos ahora te pregunto cuando es el turno de los empresarios?

EJL - Coincido con vos. Pero yo te pediría una cosa especial, que me invites me gustaría auto invitarme para hablar de la Justicia.

Creo sinceramente que es muy complicado el tema de la Justicia, las personas que han cometido delito tienen que pagar pero sin dudas faltan que se ocupen de empresarios, me parece que si queremos vivir en un país justo es la hora de los empresarios, sin duda la gente ha tomado una decisión basta de esto, basta de aquellos, basta de lo de mas allá la gente debe tener repuestas.

Pero hay cosa muy finitas en la política y en la Justicia en una semana aparecen operaciones de prensa y en una semana aparece la justicia tratando de hacer cosas que antes no miraba.

Me gustaría un día hablar exclusivamente de la Justicia sin esquivar absolutamente nada, es un tema central por que vos necesitas.

Haber yo te voy a decir algo las causa como funcionan. Sospecha de una persona lo convertís en imputado si esa persona sospechada tiene un juicio de probabilidades los procesas con prisión preventiva o sin prisión preventiva y después para condenar la bases de probabilidades se tienen que convertir en certezas.

Te voy a explicar cómo funciona el sistema pero como funciona los operadores del sistema y como la argentina donde a mí me tocaron causa demasiadas graves y pesadas tuve las causas de Franco Macri, de Yabran de Agusto Alasino y la aduana paralela así que no me salve de ninguna alguna experiencia tengo. Y nunca hable de mis causas por que nunca tome una causa en contra de alguien.

Contestando tu pregunta faltan varios presos por favor. Hay algunos que no pueden creer que bañándose o yendo a misa pagaron sus culpas. Es un tiempo muy delicado pero que la gente reclamo. Estos tiempo son de tristeza porque la gente demando sacar estos temas hay muchos que están enojados del por qué en estos momento son días históricos. También es cierto que los Jueces tiene sus tiempos y que vienen momentos distintos a ustedes los periodistas también la sociedad los juzga si han perdido credibilidad o no. Me parece a mí que la trampa es criticar y no hablar de frente yo lo que digo es si hay corrupción hay corruptos. Pero también digo si esta es la primera etapa esta re bien ahora hay que esperar la segunda etapa.