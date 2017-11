Lauritto: – Mauricio Macri va a terminar sin dudas con posibilidades a la reelección y tendrá que atravesar los distintos humores de la gente.

JCB - En 90 años nunca termino un periodo la oposición al peronismo no si terminara Macri o no?

JCB - Al peronismo se lo puede Subestimar?

JEL - Al que ser respetuoso la argentina hasta ahora fue peronista y radical y a partir de Mauricio Macri por el apoyo de mucha gente apareció la DERECHA pero no por el golpe de estado, si no legítimamente por voluntad popular sometiéndose a elecciones como indica la democracia eso le dio legitimada de origen y ahora de gestión por la geste lo reafirmo en las urnas.

Estas elecciones nos indican cual es nuestro piso de fondo, porque hemos hechos malas elecciones.

Otra razón hay mucha gente que no conoce a Perón y Evita entonces nosotros debemos rearmar al Peronismo en función del siglo XXI

Que es el peronismo un movimiento Social con inserción social, Lo que está en discusión en la argentina es no hablar del trabajador como columna vertebral del Movimiento Obrero.

El peronismo siempre tuvo este control hasta ahora y se va profundizar de cara al 2019 yo creo lo que se viene en las organizaciones Sindicales es que vamos ver como empiezan a manejar muchos sindicatos las organizaciones de izquierda.

El desafío del peronismo será saber qué interés tiene sobre la gente, escuchar a la gente y cuál es el compromiso por el que menos tiene.

JCB - Construiste un poder político local y departamental como sigue esto? Te vas a tu casa ¿

JEL - Tengo mucho aprecio por Farías (padre), con Francou y conozco con menos intensidad a Alejandro Farías y respeto a Aníbal Rottoli porque es un hombre que siempre gano y que 1 de Mayo es lo que es hoy por su gestión.

JCB - Te vas a tu casa, en lo personal no lo puedo Creer? Y los Jóvenes los deja solo?

Yo no digo me voy a mi casa en primer lugar. Para mí en la ciudad está concluido mi ciclo.

A nivel provincial no me auto excluyo de nada pero tampoco ando buscando un cargo y después de haber perdido de la forma tan clara que perdimos hay que tener un diagnostico concluyente.

JCB – No vale la pena luchar? Fuiste siempre un gran luchador?

EJL - Haber déjame decirte una cosa a nivel Provincial si el peronismo tienen ganas yo voy a tener ganas, si el que conduce el peronismo hoy Gustavo Bordet presidente del partido y gobernador y el entiende que es otro momento donde debemos trabajar para todos sin exclusión de como piensen política y quiere reconstruir al PJ y sobre todo DIALOGOS.

En el año 2016 recorrí muchas lugares de la provincia que me invitaban y que finalizo en un acto que final no fue un acto fue solo un encuentro pero que valor tenían estas visitas, en principio vernos las caras y decirnos de frente hay que mejor, que nos pasa hoy el peronismo está peor que hace un año atrás, estoy convencidos que los jóvenes se tienen que comprometer aún más y que nosotros debemos apoyarlos ahora es necesario que los que conducen tengan la fuerza que hoy hace falta.

Nosotros tenemos que saber que nuestro gobernador esta fuerte, que necesitamos hablar con todo el peronismo y sobre todo dialogar con la gente, con el vecino común, va a costar que nos crean a lo mejor deberemos reconstruir de derrotas.

Mi definición final si el peronismo tiene ganas de trabajar en serio de cara a la gente yo tengo ganas de estar dentro de ese esquema.

Ahora si veo que de lo único que se trata de una puja de cargo ahí si salgo y me voy.

Con los Intendentes del Departamento siento mucha alegría me pongo triste cuando observó pozos en las ruta 20 o ruta 39 me costó mucho esfuerzo conseguir tanto dinero para hacer 16 accesos y me quedo sin hacer estación Rocamora, me quede endeudado con los 1.100 mts que nunca llegue.

Con esos intendentes hicimos mucho hoy están preocupados porque no saben de qué manera podrán ayudar a sus localidades.

JCB - Ahora Dr. Usted tiene que permitirnos decirle que fue elegido para conducir a un nuevo proyecto del peronismo, con otras ideas u otra mentalidad.

Ahora hay que tenerse confianza y volver a creer siempre digo algo la gente no es mala cuando no te vota o es buena cuando te vota hay que buscar las razones que pueden ser varias.