No fue un error político decir este es mi última gestión

EJL - Tal vez. Pero lo pensé mucho yo creo en los recambios generacionales ahora a lo mejor yo no tuviera que haber sido el candidato y no me Enojo con Urribarri cuando me saco de la cancha en Paraná, como si fuera el malo de la película, después se dijeron cosas que no iba a terminar mi gestión, no lo hice en las diputaciones nacionales en la primera estuve dos años, en la segunda no asumí y en la tercera la diputación provincial estuve 15 días ahora en la primera gestión municipal a pesar de todo me quede los 4 años, en la vice gobernación también y en el ministerio de Educación lo mismo siendo un empelado del gobernador de turno.

Cuando de los cinco ministros que tuvo Uruguay solo dos terminamos.

JCB _ Los muchachos no interpretaron el fondo de tu mensaje cuando dejaste a todos dentro de la misma bolsa

EJL - Yo tome una segunda decisión no aceptar la presidencia del partido, dos razones para ello primero porque no estaba de acuerdo como se conformó el Partido Provincial la decisión que tomaron Sergio Daniel Urribarri y Gustavo Bordet no estaba de acuerdo, no la critico pero nunca lo compartí. Y en segundo lugar creo en los recambios generaciones la Aparición de Mario Carballo fue buena para el peronismo porque de ahí aparecerán los diez candidatos que disputaran la interna en el 2019 con el objeto de llegar al Municipio local. Yo me voy con la convicción que nunca fui Presidente del PJ.

En el año 2013 percibí un cambio en la gente, había alamas que me empezaron a Preocupar y se lo dije a Urribarri.

Creo que las internas son muy buenas cuando fortalecen pero malas cuando debilitan. El Peronismo tuvo diez lista y quedo evidenciado que debilitaron al peronismo. Yo participe de internas pero esas eran verdaderas no como las de hace poco tiempo atrás. A mí lo que me sorprendió esta vez es que la gente ni el peronismo querían que reconociera la derrota y yo lo hice dos veces la segunda vez fui engripado. Ningún otro dirigente asumió absolutamente nada. Yo fui a 10 elecciones y siempre gane ahora se gana o se pierde. Es justo reconocer que en la ciudad y en la provincia había un clima de euforia y de eso no hay dudas. Los muchachos del peronismo no asumieron que perdieron. Cuando fui candidato a Diputado Urribarri me dice a mí me dieron el nombre de Barreto en Buenos Aires es más ni sabía quién era ese chico y lo puso en la lista. Barreto deja de ser candidato Diputado nacional del consenso o del dedo si vos quere así que a partir del 10 de diciembre será un militante del peronismo.

Algunos creyeron que se construye campaña atacándome y cuando más me atacan más crezco. Ahora le toca la hora los jóvenes ellos deben construir o reconstruir al peronismo.