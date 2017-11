Entrevista al Dr. Martin Oliva en Radio Latina 99,9 y Folk 107.7

MO - Todo bien pero deben saber que yo soy el vice intendente elegido por el voto de la Gente

MO - Yo lo único que quiero que esos cuatro o cinco candidatos tengan que considerar hablar conmigo para sumar la construcción política a futuro

MO - Como vos lo decía creo y estoy convencido Marzo o Abril 2019 son las elecciones provinciales.

Los comunicadores son los mensajeros de la gente un político no tiene por qué enojarse con ellos o con quien dice las cosas si no hay que ver por qué se llega a decir tal o cual tema.

El tema de la capación de los jóvenes es una cuestión que había decidido el Dr. Lauritto y como tal se lo adjudicó al Consejo de la Juventud, quien extendió las invitaciones fue el gobierno provincial y habría que comunicarle a ellos que se olvidaron de invitar a áreas que están relacionadas con ese tema pero además hablamos con los jóvenes quien a lo mejor también se olvidaron de efectuar otras invitaciones.

Y no hay que olvidarse que yo respondo a las órdenes del Ejecutivo días a tras me entere el día anterior que debía viajar a Buenos Aires y en las horas que me quedaban tuve que capacitarme al respecto.

El dolor más grande que me está pasando en los últimos tiempos es que mis pacientes me dicen “Dr. Lo estamos perdiendo” y esa frase me hace recordar que me estoy alejando de un gran amor como es la medicina que sinceramente no quiero dejar, te cuento un caso un día estaba dando una entrevista por la Tele y una paciente se enojó y apago la Televisión enojada conmigo fue como si me clavara una daga y facón.

JCB - La gente te tiene como una persona buena, una persona honrada y tiene miedo que te contagies?

Eso es tal cual, pero más allá de los resultados electorales donde te cambia la perspectiva en muchísimos aspectos ayer a la tarde donde analizábamos los resultados y yo recordaba cuando decía vengo para acompañar 4 años a Lauritto en una gestión que va ser histórica y que la vara va aquedar muy alta para el intendente que siga.

JCB - En rigor de verdad en tono de aclaraciones me gustaría preguntarte si vos te vas del cargo que fuiste elegido a la Secretaria de Salud? Y tantos rumores por que se generan por miedo a que sea el candidato a suceder a Lauritto?

MO – Primero te voy a decir que de no mediar nada extraordinario voy a acompañar al Dr. Lauritto hasta el último día de su gestión.

JCB - Ahora Martin dejas una puerta abierta si Lauritto mañana te pide ser el sucesor podrías serlo?

MO - Para, Para al principio de la gestión pecaba de inocente y reconocía que todos los votos eran de Lauritto hoy te digo con mucha convención que algo de voto le he aportado a la formula, con respecto a Bertellotti trabajo codo a codo con él, nunca me entrometo en lugares donde no me llamen. Y esto es como primicia recién ahora estoy marcando la cancha primero les digo todo bien pero deben saber que yo soy el vice intendente elegido por el voto de la Gente, casi decirlo hace un año o dos año atrás quedaba un poco pedante, soberbio hoy es el tiempo por lo que demostré en todo este tiempo.

Y hoy me planto en determinados temas de la gestión de la diaria, en pro de que todo se agilice de hacerlo bien.

Con respecto si se presentara la oportunidad de continuar la obra de Lauritto, nunca fue mi intención, así como me fui de la dirección del hospital por la puerta grande y pude salir a la calle yo puede salir ahora de la vice intendencia, pero voy a ser claro desde lo político No voy a regalar absolutamente nada de lo que haya hecho o conseguido, lo mucho, lo poco o lo menos diez en todo el tiempo de mi gestión.