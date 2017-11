Martin Oliva O - Yo lo único que quiero que esos cuatro o cinco candidatos que quieran suceder a Lauritto tengan que considerar hablar conmigo para sumar la construcción política a futuro

JCB - Porque lo tenes que regalar?

La historia es así hay cuatro o cinco personas que antes de las elecciones querían ser, ahora espero que el resultado electoral no les haya cambiado el pensamiento, yo lo único que quiero que esos cuatro o cinco candidatos tengan que considerar hablar conmigo para sumar la construcción política a futuro de lo que estoy seguro que con algunos de ellos tendré más afinidad.

MO te voy a dar un ejemplo?

Si Juan Carlos Botta Padre e Hijo o Vanina Botta quieren ser intendente?

JCB – No, No me metas en más quilombo del que tengo?

Si usted quieren ser se van a tener que sentar a hablar conmigo en el buen sentido y eso lo aprendí de Lauritto el como yo no queremos un cargo pero sí que nos respeten y si los proyectos que tienen van en relación a continuar la gestión Lauritto y que la ciudad se vea altamente beneficiada, vuelvo a reiterar Lauritto va dejar esta ciudad con una pujanza que no se llega a imaginar.

JCB - Pero dejas las puertas abiertas para ser vos?

MO – La verdad Juan Carlos nunca me plantee esa alternativa, yo le dije a Lauritto te acompaño 4 años yo siento que me prepare para mi profesión hable con el decano y con otros colegas académicas, me gustaría hacer cosas en el marco de la Universidad de Entre Ríos, puntualmente con la carrera de medicina que hoy atraviesa una crisis de médico que alcanza a nivel nacional,

Siento que ese es mi horizonte y empecé a generar espacios en esos ámbitos.

Me dolió mucho el resultado electoral porque la gente no toma conciencia del esfuerzo que le ponemos durante todo el día y todos los días.

JCB - Y en que te equivocaste vos?

Quizás el modo de comunicación, ahora José me escucha un poco más lo hablaba con Negri y Bebacua equivoque el modo de comunicación esa es mi primer evaluación no haber sabido cambiar la forma. Hace un año media atrás a Hugo Cettour le dije hay que cambiar la forma de hacer política, la política no se hace más como tradicionalmente.

Estos dos últimos años son de trabajo social y el contacto con la gente fue la única referencia que me brindo Lauritto, Los tiempos cambiaron fíjate a lo mejor nuestras elecciones provinciales tengan otros tiempos, como vos lo decía creo y estoy convencido Marzo o Abril 2019 son las elecciones provinciales.