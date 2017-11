Lauritto: Uruguay ha sido castigo por el gobierno provincial?

Uruguay no ha sido beneficiado dentro de un gobierno peronista, que yo recuerdo desde 1983 solo hubo cinco ministro 3 no terminaron Hugo Cettour, Argacha (Consejo de Educación) y Carlos Schepens y dos si Uno Fue Lalo Macri y el otro fui yo en Educación.

No hay duda que es complicado, hay que seguir creciendo y creyendo que se puede, mi caso es emblemático a mí me tocó estar 10 años fuera de la ciudad o sobrevolando la misma, cuando vuelvo digo con quien trabajo porque veía muchas instituciones muy débiles. Por eso valoro lo que hace el Centro Cultural Urquiza, la Comisión Autódromo, la gente de Cultura que no está dando una mano, nosotros necesitamos saber con quienes podemos trabajar es un dato importante, ahora estoy tratando de armar el Consejo Asesor de Discapacidad.

Después tenemos cuatro legisladores hoy tres diputados Marcelo Bisogni, José Artusi, Silvio Valenzuela y el Senador Bonato coincido con vos que deberíamos tener más hombres y mujeres que pelen por nuestras cosas