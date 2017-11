Reunion Jorge Satto – José Lauritto

JCB - La reunión con Satto esta mañana? Los muchachos del sindicato de la alimentación me decían que sin autorización de Satto no sale?

JEL - Yo traje 2314 viviendas a la ciudad, me preocupa la situación actual de las viviendas porque creo que no se ha pegado en el clavo, trato de colaborar, bueno que hable hoy yo con Jorge Satto un programa de pavimentación, para Villa las Lomas Norte, por suerte he tenido buena recepción e Jorge Satto y de Mauro Vazon yo por ellos me reuní dos veces con Frigerio y estando presentes ellos mismos y tuve dos reuniones más esos fueron mis encuentro con el funcionario nacional y siempre estuvieron los dos dirigentes y funcionarios del PRO.

Otro de los reclamos son las 100 viviendas para las familias inundadas que hay un problema con el terreno por que demanda una inversión importante así que estamos buscando otro terreno.

Ahí tendríamos 100 más las 80 que se están terminando frente al hospital viejo y de paso digo que frente o al lado del Giacomonti vamos a radicar un Parque Tecnológico que fue propuesto por el centro comercial y estamos muy contento con esta iniciativa.

Pero digo así mismo hable con la ministra Rosario Romero para que confirme o no si van a usar el edifico del Hospital viejo que nos demandó mucho millones, fantástico quedo y lleva mucho tiempo para que la Policía no se decida si no es la política que sea alguna universidad le dimos 14 hectárea a la policía para que organice el plan de seguridad eran tres conteiner, nosotros tratamos de sumar con esto.

Vuelvo a lo de Satto estuvimos hablando del Plan director Cloacal, de las 100 viviendas y del plan que tiene Basavilbaso de 25 cuadras de asfalto y que nosotros tenemos el proyecto terminado y presentado para el barrio Villa las Lomas Norte.