Dr Martín Oliva: Nosotros hacemos una reunión de vice para dentro de unos días y todos sabemos que los tiempos se han acortado para todos - estoy convencido Marzo o Abril 2019 son las elecciones provinciales

Y en definitiva con respecto a la continuidad estamos trabajando con un grupo de personas donde sabemos perfectamente que las decisiones pasan por ahí y laurito ha reafirmado que él va a avalar a los hombres de su grupo político y yo también dentro del grupo hay dos o tres que quieren ser nuestro objetivo es continuar el trabajo de Lauritto, es ahí donde garantizamos tener otra ciudad.

Espero José Gurne se acuerde cuando le decía Lauritto necesita 8 años para revertir la ciudad y si logramos ese objetivo tendremos una ciudad que pocos logran imaginar.

JCB - Martin has construido con el grupo de vice intendente una herramienta política?

MO - Empezamos 12 y hoy son más de 120 hoy es una construcción político sin duda.

JCB - Mañana tienen una firma de un tema muy vulnerable el Botón Anti pánico

MO - un tema que se ha trabajado mucho en el área de la mujer, con algunas concejales por decisión del Intendente, seguramente dentro de poco tiempo estará la casa refugio, el Botón Anti Pánico, como auto critica los logros son del grupo la crítica son compartida con el ejecutivo ahí tengo que hacer referencia que q lo mejor estamos un poco atrás pero estamos no nos olvidamos del problema, estamos cerca de la Justica, el área de la mujer viene trabajando en esto hay un colectivo de instituciones que acercan ideas y lo de Concordia significa un paso muy importante y con respecto al refugio necesitamos apoyo de la provincia y la Nación, temas de edilicios, cargos, presupuestos etc. Una charla de otra hora es lo que pasa con ARENE. Nosotros necesitamos ponerle contenido al refugio no paredes.

Lauritto después de perder las elecciones se reunió con los 13 funcionarios por dos horas y media estableció estrategia hacia futuro.

Ayer trabajamos con los 13 funcionarios y hoy nos reunimos con los manzaneros y con los 13 concejales, la imagen visual se empieza a ver y nos preocupa la conciencia colectiva del ciudadano el incedente con los basureros en el Barrio la Concepción es muy grave, que hayan saboteado el puente de Talita es otro tema que no debemos olvidar.

Me satisface que los 13 concejales me respetan, actuamos con consenso, buscamos el dialogo, respeto a los comunicadores y hay que saber leer los mensajes que brindan cada uno de ellos y los mensajes de la gente son genuinos, no tenemos que enojarnos si no saber por qué sobre todo viviendo en una ciudad donde nos conocemos todos, no me gustan las difamaciones.