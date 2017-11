Lauritto: los que no pertenecen a mi sector político no tiene oportunidad de sucederme con mi aval

“le di un cargo sin pedirle que pertenecieran a mi agrupación lo respete por que representaba a sectores del Peronismo de eso se trata la designación de Sergio Bertellotti, de Ricardo Vales, de Ezequiel Vandulciel y de Luis Carrozzo que no eran de mi riñón ni se sumaron a mi sector político.

JCB Ahora hay momentos y momentos muchas veces hago críticas sobre las calles, los subsidios pero ahora quiero pedirte ha pasado tanto tiempo desde las elecciones si vos no vas a hacer cambios le dé la tranquilidad a tu gente a tus funcionarios porque es una situación muy triste, estresante y genera situaciones distintas en cada familias quería pedirte que ratifique o rectifiques a tus funcionarios?

Por qué esta situación libera y estén atrás tuyo para decirte si pato si pato cuando a veces te tengan que decir no?

EJB - Yo te voy a contestar como intendente en primer lugar soy claro en esto no voy a cambiar funcionarios por el hecho de sentirse responsables de las derrota, pero como intendente tampoco voy a confirmar a nadie, yo no soy bueno cuando designo a una persona y malo cuando le digo que se aleje, pero también creo que hay momentos cuando fui a poner la cara por los uruguayenses con mis defectos, con mis aciertos, con mis errores y con mis virtudes sí creo que no puedo hablar con el pueblo que me voto entonces estoy demás.

Yo voy hacer algunos cambios naturales de Gestión, en el caso de Luis Carrozzo voy a ser sincero es un peronista comprometido en los tiempos buenos y en los malos, en el caso de Luis le di las manos que necesito pero el en la Justicia no quiso concursar.

En mi gestión le di el cargo de Jefe de Gabinete cuando él sabía muy bien que había gente que estaba en contra y a favor pero tome esa decisión.

En mi primera gestión me encontré que estaban por rematar al Sindicato de los empleados Municipales, la Mutual debía un millón de pesos, no designe gente propia. Traje 3500 soluciones laborales para el departamento Uruguay. Ahora hay 2191 empleados explota y con las chicanas decían que iba a echar gente.

Hoy Uruguay tiene 2191 empleados concordia con el doble de presupuesto tiene 2305, Gualeguaychu con 11 mil personas más tiene 500 empleados menos hago lo que puedo.

JCB - Hay lugar de enroque?

JEL - No hoy voy a trabajar para mi ciudad, trato de ser respetuoso con los empleados pago los sueldos, al día, los aportes, la Mutual cuando llegamos perdía dinero hoy está estabilizada, y es un tema que me preocupaba por los numero que tenía hoy significa mucho para todos los trabajadores la salud preocupa a todos.

Respetamos los pagos y bonos a fin de año, bancaríamos a los cooperativistas, pagos los premios de los 25 años, re categorizamos a 300 personas en dos años, incorporamos a 83 personas a planta permanente y debo aclarar que no puso el dedo para nadie, yo sé que falta mucho pero lo que pasa que al ser tantos es difícil darle soluciones a todos y el sueldo municipal quedo sociabilizado. Deje 4 años de mi vida para dejar saneado la municipalidad y quiero que me entienda que hoy quiero necesito dejar cosa para mi ciudad

La gente me pide trabajo, la situación social se está agrava bando día a día