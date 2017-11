El Ciudadano Pocoto “el Banana de Oro” entrego los premios de Plata

En una noche plagada de sorpresa, donde la obligación de concurrir de etiqueta fue tal vez su principal característica, con la particularidad que era solo para hombres donde “La Parrilla” “el Monumento” saco la luz interior a relucir y el maestro de ceremonia, el increíble Potoco hizo una demostración de arte, belleza y dones especiales en la alocución, cierto es que nadie le pago, ni recibió ningún subsidio un verdadero maestro para la conducción.

Fiel al estilo PRO se brindaba con Champán y se ofrecía Frutilla con crema a quien quiera degustarla.

Los premios tienen la particularidad que reflejan una situación particular en cada uno, el Premio Grondona, con una bolsa de coimas, El premio del Militante K, el premio al contador K, el premio del Calabozo en series dejando suelta varias cadenas para los que vendrán, el premio del Kirchnerista que no está preso, no hay dudas que cuando se quiere se puede realizar una gran fiesta sin un peso y poniendo mucho inventiva en lo que se hace, Muy bien por Potoco que trabajo todo un día para hacer y repartir 8 premios inclusive destacar el de el mismo “La Banana de Oro”.

Ganadores de los premios:

CPN. Agustín Bordagaray: premio destacado Al contador K.

Ing. Y CPN Rubén Del Sart: Al gran amigo de la vida hoy en veredas separadas por una grieta que con este presente la estamos cerrando en la histórica.

El Maestro Potoco: Se llevó el de Oro, La Banana de ORO que transcendió las esferas de la provincia de Entre Ríos.

El Dr. Roberto Cáceres: Se llevó el premio Samore, en función de su peramente lucha en pos de la amistad, comparándose con el enviado del Papa a la Argentina y Chile para parar la guerra entre ambos Países.

A mí me correspondieron dos el del militante K y el de ser unos de los pocos kirchnerista que no está preso.

Otro premio genial fue el que le dieron al Parrillero del Monumento, Cachula por ser un militante de cuna Comunista le correspondió el premio “del Calabozo en series dejando suelta varias cadenas para los que vendrán” que en realidad en esta fiesta sin temor a equivocarme es el único que labura, quien. Fue la sorpresa de la noche por que el hombre mostró una sensibilidad inusual, le brotaban de sus ojos esas lágrimas de emoción sintiendo orgullo del premio que recibía.

Dice que no tiene novia por que no consigue una chica comunista esta totalmente en contra de este sistema.

Dicen los que saben es que hay un antes y un después en el Monumento hoy es la estrella de la Parrilla, todos quieren conocer y sacarse una foto con Cachula, el hombre que no se dobla ni se rompe.

El dueño también: recibió su presente por el aguante que nos tiene.

